أول أيام شهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1445 هجريا.. اللهم بلغنا الشهر الكريم

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 ، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما.

وبعد شهر شهر جمادى الآخر ثم شهر رجب وبعدها شعبان ثم شهر رمضان، وبذلك يتبقى أقل من 3 أشهر على شهر رمضان المعظم .

و ينشر "اليوم السابع مواعيد بدايات شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ، كما يلى :

موعد غرة رجب

وفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا ، السبت 13 يناير 2024 ، وعدد أيامه 29 يوما .

موعد غرة شعبان

أما عن موعد شهر شعبان لعام 1445 هجريا، فتشير الحسابات الفلكية أن أول أيام الشهر فلكيا الأحد 11 فبراير 2024 ، وعدد أيامه 29 يوما.

موعد غرة رمضان

أما عن موعد شهر رمضان لعام 1445 هجريا، تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 123 يوما على أول أيامه .

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).