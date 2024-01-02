أخبار مصر.. الأحد المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان وزاترة العمل الأحد المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدء استقبال الجرحى وحملة الجنسيات ودخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح .. فيما تبدأ المدارس تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع بالمرحلة الثانوية.



وزير العمل: الأحد المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



أول أيام شهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1445 هجريا.. اللهم بلغنا الشهر الكريم كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 ، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما.



بدء استقبال الجرحى وحملة الجنسيات ودخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح فتحت مجددا، اليوم الثلاثاء، أبواب معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور دفعة جديد من المساعدات القادمة من الأراضى المصرية فى طريقها للأراضى الفلسطينية واستقبال دفعات جديدة من حملة الجوازات الأجنبية والجرحى والمصابين.

وأوضحت بيانات حركة المرور بالمعبر اليوم الإثنين، أنه بدأ دخول أول 80 شاحنة لهذا اليوم من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح، لتبدأ مسار إجراءات دخولها لقطاع غزة وتسليمها عن طريق الهلال الأحمر المصرى للهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص على راتب يناير الجارى أكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير الجاري، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .



المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع بالمرحلة الثانوية بدأت المدارس تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول وشملت المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى الوطنية والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتربية مهنية للصف الأول الثانوى العام، وأكدت المديريات التعليمية أن المواد غير المضافة للمجموع تعقد ورقيا فى المدارس، مضيفة أنها مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى مجموع الطالب.



مجلس النواب يبدأ العام الجديد بـ3 قوانين جديدة.. تستهدف جذب الاستثمارات وتعمير الأراضى الصحراوية.. تحويل مصر إلى مركز دولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. وتقديم الدعم المالى لعلاج الأمراض الوراثية مع أولى جلسات مجلس النواب فى عام 2024 يناقش المجلس اليوم الثلاثاء فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 3 قوانين جديدة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر وجذب الاستثمارات الاجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية ودعم علاج الأمراض الوراثية.



طعن زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفى بمدينة بوسان.. فيديو تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج، الثلاثاء، لاعتداء أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد، فيما وصف مكتب رئيس البلاد يون سوك يول الهجوم بـ"غير المقبول"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.



تفاصيل مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد.. وبدء التقديم 18 يناير أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط



شبورة كثيفة اليوم تصل لحد الضباب وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.