وقالت مصادر طبية وبالدفاع المدني إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب سبعة آخرون جراء قصف الاحتلال لمنازل في مُخيم "المغازي" وسط القطاع، فيما استشهد ستة آخرون في قصف آخر في منطقة "بئر النعجة" غرب جباليا شمال القطاع.

من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن مُقاوميها نصبوا كمينًا مُحكمًا لقوة إسرائيلية في مُخيم "البريج".

وقالت الفصائل إن الكمين نُصب للقوة داخل أحد المنازل التي تمركزت أمامها قوات الاحتلال في المخيم المذكور، وفور دخول القوة للمنزل للاستراحة، باغتهم المقاومون بصليات الرصاص والقذائف، وأوقعوهم بين قتيل وجريح قبل أن ينسحبوا بسلام إلى قواعدهم.