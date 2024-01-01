اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 11:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

82 شاحنة مساعدات تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البرى

الإثنين، 01 يناير 2024 10:13 م
82 شاحنة مساعدات تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البرى معبر رفح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مصدر مسئول في شمال سيناء بأنه تم إدخال 82 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود و78 شاحنة تحمل كميات كبيرة من الأغذية والأدوية والخيام والأغطية والمفروشات، وذلك عبر بوابة ميناء رفح البري بشمال سيناء.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 15 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء بسيارات الإسعاف المجهزة.

واستقبل الميناء عدد 300 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و134 من أصحاب الجوازات المصرية، وتم انهاء إجراءات وصولهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري.







معبر رفح

فلسطين

غزة

المساعدات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة