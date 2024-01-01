59 مليار جنيه مشروعات نفذها قطاع الأعمال العام بنهاية 22/21

رصدت بيانات النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021/ 2022، تطور قيمة المشروعات التي تم تنفيذها من جانب شركات القطاع.

وجاء أهم البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 59.4 مليار جنيه، مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 36.1٪.

- بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والانفاق المنفذة 24.1 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 42.2٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 8.7٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الصرف الصحي المنفذة 10.9 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 86.6٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه، مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 86.5٪.

- بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه، مقابل 1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.4٪.

- بلغ إجمالى قيمة المباني السكنية المنفذه 2 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2022/2021 بنسبة انخفاض 41.6٪.