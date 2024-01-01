24 يناير المقبل .. آخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

ينتهى طلاب المدارس من امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير المقبل، حيث وضعت المديريات التعليمية جداول الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، منها الأول والثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ليكون 24 يناير القادم هو أخر يوم فى تقييمات واختبارات الترم الأول لتبدأ بعدها إجازة نصف العام مباشرة.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية أعلنت جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول 2024، لافتة إلى أن الامتحانات تنطلق حسب وفق الجداول الزمنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.