21 دعوى قضائية خلال عام.. سيدة تتهم زوجها بالتحايل لحرمانها من نفقتها

كتبت أسماء شلبي

"13 سنه معلقة على ذمة زوجي، لا أستطيع أن أحصل على حقوقي، ذقت العذاب بسبب تعنته وإصراره على حرماني من مبالغ النفقة التي تراكمت عليه لسنوات ووصلت لـ مليون و980 ألف جنيه، وإجباره لي على عدم الطلاق مستغلا خوفي علي أطفالي من تهديدات عائلته بحرماني منه"..كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بـ 21 دعوي قضائية خلال عام واحد، وذلك بعد رفض زوجها سداد مستحقاتها، وتحايل بالشهود الزور والمستندات لتخفيض متجمد النفقات.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "هجرني سنوات لم يسأل فيهم ولو مرة واحدة على أولاده، سرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وترك والدته تتحكم في حياتي تسبني ليلا ونهارا وتقتحم منزلي وقتما تشاء، -وفقا للمستندات التي تقدمت بها-".

وتابعت: "لاحقته بالبلاغات وطالبته بتطليقه لى ولكنه للأسف أصر على الرفض وشهر بسمعتي، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في عذاب بسبب عدم استطاعتي الوصول لحل ينهي عذابي ورفضه رد حقوقي رغم يسار حالته المادية".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.