اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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10شركات سمسرة تستحوذ على 54.8% من تعاملات البورصة خلال 2023

الإثنين، 01 يناير 2024 10:14 ص
10شركات سمسرة تستحوذ على 54.8% من تعاملات البورصة خلال 2023 البورصه المصريه- أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات عام 2023، بقيمة تداول بلغت 160.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.9%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 151.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.
 
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 95.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 73.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 64.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%.
 
وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 56.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 54.6 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 53.4 مليار جنيه بنسبة 3.6%.
 
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 48.2 مليار جنيه، 47.8 مليار جنيه، بنسبة 3.3%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.






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