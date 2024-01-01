10شركات سمسرة تستحوذ على 54.8% من تعاملات البورصة خلال 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل خلال جلسات عام 2023، بقيمة تداول بلغت 160.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.9%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 151.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 95.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 73.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 64.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 56.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 54.6 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 53.4 مليار جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 48.2 مليار جنيه، 47.8 مليار جنيه، بنسبة 3.3%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.