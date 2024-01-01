‏‎محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء خلال يناير

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يناير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي 2-3 يناير قافلة طبية بوحدة عبد القادر بنطاق حي العامرية ، وتقام أيضًا يومي 9-10يناير قافلة طبية بوحدة التنمية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي 14-15 يناير، قافلة طبية بوحدة طب أسرة ك21 بنطاق حي العجمي، وتقام يومي 16-17يناير قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق حي العجمي، ويومي 21-22 يناي، قافلة طبية بوحدة الجزائر بنطاق حي العامرية وأيضًا يومي 23-24 يناير، قافلة بوحدة الهوارية بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 28-29يناير، قافلة بوحدة بنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب وتختتم مديرية الصحة شهر يناير بقافلة طبية يومي 30-31يناير، بوحدة بنجر 1بنطاق مركز ومدينة برج العرب.