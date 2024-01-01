وكالة أرصاد يابانية: الزلزال الذى ضرب اليابان بلغت قوته 7.4 درجة

محمد عبد العظيم

أعلنت وكالة أرصاد يابانية، أن الزلزال الذي ضرب اليابان بلغت قوته 7.4 درجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وتوقعت هيئة الإذاعة اليابانية، حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.