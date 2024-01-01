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وكالة أرصاد يابانية: الزلزال الذى ضرب اليابان بلغت قوته 7.4 درجة

الإثنين، 01 يناير 2024 09:34 ص
وكالة أرصاد يابانية: الزلزال الذى ضرب اليابان بلغت قوته 7.4 درجة زالزال فى اليابان - أرشيفية
محمد عبد العظيم

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أعلنت وكالة أرصاد يابانية، أن الزلزال الذي ضرب اليابان بلغت قوته 7.4 درجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وتوقعت هيئة الإذاعة اليابانية، حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

 

 







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