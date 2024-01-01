وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد فى منوف بتكلفة 2 مليار جنيه

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بوضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة على مساحة 9 آلاف م2، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً، والذى يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية، وثمن المحافظ جهود وزارة الصحة فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة منوف، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالى المنوفية باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

وعقب استماعه لشرح تفصيلى عن المستشفى، أكد المحافظ على أن مستشفى الأورام بمنوف تم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكى وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكى وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة ) لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن.

وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبنى خطة طموحة لتطوير القطاع الطبى من خلال إنشاء جديد وإقامة (6) مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة، حيث تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزى لمدينة السادات بدلاً من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781م2، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة على مساحة أكثر من 29 ألف م2، ومشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف م2.