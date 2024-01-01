وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة لفحص الثدى لمستشفى المنزلة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى مستشفى المنزله لفحص الثدى للسيدات فوق سن 40 فما فوق، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام.

وأضاف "مكين"، أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للأشعة من خلال مديرية الشئون الصحية، ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجى، لتوفير الجهاز لخدمه أهالى مركز المنزلة وخط الشمال.

كما أوضح أنه تم تجهيز السيارة، وبدء العمل بها يوم على أن تبقى لتقديم الخدمة مجانًا لجميع السيدات ولمدة 10 أيام.

وفى سياق متصل كشفت الدكتورة سارة فودة بإدارة الأشعة، عن وصول سيارة متنقلة للأشعة المقطعية بمستشفى شبراهور المركزى، وذلك لخدمة أهالى القرية والمراكز المجاورة لافتة إلى انها متاحة لتقديم الخدمة منذ وصولها.

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره وتقديره، للدكتور محمد فوزى، مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للاشعة، والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة، لسرعة الاستجابة مثمنًا بالوقت ذاته جهود إدارة الأشعة، وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.