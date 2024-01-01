وزارة ‫الرى: تطهير 16 ألف و800 كيلو متر من الترع خلال العام الماضى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تطهير حوالى 33 ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه قبل فترة أقصى الاحتياجات تم وضع خطة عاجلة خلال العام الماضى لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى 16 الف و 800 كيلو متر من الترع، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق.

وأضاف سويلم، أن وزارة الرى تواصل التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.

‎وأوضح سويلم، أن ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه الى كافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام 2023 على الرغم من الإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من إرتفاع كبير في الإستخدامات المائية.

‎وأشار سويلم، إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى 2023 والموسم الصيفى القادم 2024 لضمان استيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات.