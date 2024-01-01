وزارة العمل: تشغيل 10 آلاف و579 من ذوى الهمم خلال 2023

كتبت آية دعبس

فى إطار تنفيذ سياسة وزارة العمل الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها، بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة، فقد بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية، خلال عام 2023، نحو 553 ألفاً و170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وبلغت نسبة المُعينين من ذوى الهمم من بينهم، 10 آلاف و579 شاب وفتاة.

وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من "ذوي الهمم" ،والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر من تلك الفئة ،ومن بينهم أيضًا، 77 ألفاً و499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.

وأشارت إلى أن تلك الجهود المستمرة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، وتقوم الوزارة بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال إعلانها في النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات.