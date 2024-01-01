وزارة العمل: استخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى وكارنيه مزاولة حرفة خلال 2023

كتبت آية دعبس

تمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت ،و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة ، جرى من خلالهم هذا العام ،تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب ،ومُتدربة ، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها ، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك في 120 قرية.

واستفاد من تلك الوحدات 1958 متدربا ومتدربة، كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدربًا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة ، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام .

كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية ، فى تدريب عدد 210 متدربًا من ذوى الهمم على مهن مناسبة لإعاقتهم بعد إجراء اختبارات التوجيه المهني لهم وذلك على مهن منها التفصيل و الخياطة، ومهارات الحاسب الآلى، واللغات، والطاقة الشمسية، وصيانة محمول، وتبريد و تكييف، ومساحة، وإصدار قرار وزاري بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصنيف المهني المصرى .

كما أنه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، جارى العمل على إطلاق منصة الجيوماكانية GIS لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والتي تهدف لدعم متخذي القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على أكثر المهن طلبًا في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على 23 مهنة لتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل، حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية " الدورة المهنية / دورة لغة إنجليزية أو إيطالية / دورة مهارات حياتية " وجار تدريب 600 متدرب، على أن يتم استكمال العدد المستهدف وهو 1945 متدرب خلال المرحلة المقبلة.