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وزارة الصحة: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية ضمن 100 يوم صحة

الإثنين، 01 يناير 2024 02:11 م
وزارة الصحة: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية ضمن 100 يوم صحة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 يوم صحة قدمت 57 مليونا و539 ألفا و71 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى  اليوم في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة، أن حملة 100 يوم صحة تقدم  خدمات تنظيم الأسرة،وتقدم خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
 
وتابعت وزارة الصحة أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 8 ملايين و190 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
 
 






وزارة الصحة

100 يوم صحة

المستشفيات

الخدمات الطبية



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