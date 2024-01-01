وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن سرطان عنق الرحم.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 معلومات مهمة عن سرطان عنق الرحم والتى شملت :-

1- يعتبر سرطان عنق الرحم في المرتبة الرابعة للسرطانات الأكثر شيوعا عالميا

2- يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المتواصلة بفيروس الورم الحليمى البشرى

3- يمكن الشفاء منه اذا تم تشخيصة وعلاجة فى مراحل مبكرة .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنها توفر الفحوص الطبية المبكرة للكشف عن الأورام السرطانية بما فيهم سرطان عنق الرحم

أضافت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن لأى مواطن فوق سن الـــ 18 عاما إجراء الاستبيان الطبى.

وأضافت أنه يتم توفيرالبرتوكولات العلاجية الخاصة بالعلاج ذات التأثير العالى والفاعلية الكبيرة في ظل آثار جانبية أقل.