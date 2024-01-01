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وزارة الصحة: إضافة 15 مليون مواطن للتأمين الصحى وتوفير 120 خدمة جديدة

الإثنين، 01 يناير 2024 11:25 ص
وزارة الصحة: إضافة 15 مليون مواطن للتأمين الصحى وتوفير 120 خدمة جديدة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم ضم 15 مليون مواطن جديد للهيئة العامة للتأمين الصحى للانتفاع بخدماتها بنسبة زيادة 28%.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن عدد المنتفعين بلغ 69 مليون منتفع مضيفة أنه تم اضافة 120 خدمة وقسم جديد في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم فتح 96 عيادة مسائية لتقديم الخدمات الطبية. 
 
وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إنه بدأت هيئة التأمين الصحي تغيير أساليب العلم وإدخال التحول الرقمي في أساليب العمل، واطلاق مبادرة 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية الأخرى.
 
وأشار الدكتور محمد ضاحي، إلى أنه حتى 2020 كان يوجد 53 مليون منتفع من التأمين الصحي، ووصل هذا الرقم لـ69 مليون مواطن منتفع بمظلة التأمين الصحي، مؤكدا أن مبالغ الاشتراك في هيئة التأمين الصحي زهيدة جدًا مقارنة بالخدمات المقدمة.
 






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