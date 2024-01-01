وزارة الرى: 2400 متدرب بمجال الموارد المائية فى 2023 من 5 وزارات

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى ل وزارة الموارد المائية والري أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة فى مجال التدريب ورفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى حيث تم تدريب 2400 متدرب مصري فى عام 2023 من وزارات "الرى – الزراعة - الاسكان – الكهرباء - البيئة " ، و 125 متدرب من الدول العربية والافريقية ، بإجمالى 129 برنامج تدريبى .

وأضاف أنه تم تدريب 1023 مزارع في محافظات قنا وكفر الشيخ والمنيا بإجمالى 25 ، من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من “إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور”.

وأوضح أنه تم عقد 8 دورات تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة 219 متدرب من المصريين والأفارقة فى مجالات "هندسة الانهار - التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار فى المناطق الريفية والحضرية - الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات - المواصفات والتصميم الهيدروليكى لمحطات الطلمبات - الهيـدرولـوجيـا البيئيــة فى المناطق الجافة وشبه الجافة - إستخدام أجهزة قياس سرعات وتصرفات المياه - إستخدام أجهزة قياس المناسيب المياه ".

وقامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات ، حيث تم تنفيذ 34 برنامج باجمالي 975 متدرب من المركز والوزارة وجهات اخري .