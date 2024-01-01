وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل عملياتها ضد أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، صد عدد من الهجمات الأوكرانية على عدة جبهات في خط المواجهة، بالإضافة إلى قتل وإصابة ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية- أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا قتلوا وجرحوا في اتجاه زابوريجيا.

وأوضحت الوزارة أن وحدات من القوات الروسية تمكنت -بدعم من المدفعية والطيران- من هزيمة القوة البشرية ومعدات اللواء 118 الميكانيكي ولواء الهجوم الجوي رقم 82 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنة رابوتينو وفيربوفويو في زابوريجيا، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".

كما أكدت أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من المجموعة القتالية المركزية الروسية -بدعم من المدفعية والطيران- هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وتمت هزيمة مجموعات من القوة البشرية الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 50 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة القتالية الشرقية الروسية -مدعومة بالمدفعية- هجوما للمجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الإقليمي 127 في منطقة مستوطنة بريوتنوي، منطقة زابوروجي، وألحقت أضرارا بأسلحة وأفراد اللواء 79 للهجوم الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين.

وقالت الوزارة: "خلال المعركة، أصيب مدفع هاوتزر ألماني الصنع من طراز FH70 ومدفع هاوتزر Msta-B ومدفع هاوتزر D-30".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الغربية الروسية -بفضل إجراءاتها المختصة ودعم طيران الجيش ونيران المدفعية- أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة المستوطنة.

وذكرت الوزارة، في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الهزيمة بالقوة البشرية للواء الأول من لواء المهام العملياتية التابع للحرس الوطني الأوكراني في منطقة قرية ستيلماخوفكا في لوجانسك".

وبحسب الوزارة، فقد بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريا وعربتين مشاة قتالية وعربتين ودبابة من طراز ليوبارد 2.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري خلال اليوم الماضي، وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية.

وأشارت إلى أنه في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القتال الجنوبية -من خلال الإجراءات المنسقة بالتعاون مع الطيران التكتيكي والمدفعية- ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 56، ولواء الهجوم الجوي الميكانيكي الرابع والعشرين والثمانين من القوات المسلحة الأوكرانية، وتمت هزيمة مجموعات من أفراد الجيش الأوكراني في مناطق مستوطنات بوجدانوفكا وجورجيفكا وكليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي الخسائر الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 300 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، بالإضافة إلى ذلك تم ضرب مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز Krab، ومدافع هاوتزر D-30، ومدافع هاوتزر M119 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع - ورادار مضاد لمدافع الهاون AN/TPQ-50.