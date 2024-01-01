وزارة التموين: زيادة القدرة التخزينية للأقماح إلى 5.3 مليون طن

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير ل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وتم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة وجاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى 533 الف يورو كذلك جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل الى ( 5 ) مليون طن.

وأوضح التقرير أن الدولة تمتلك عدد( 86 ) صومعة وبياناتها كالتالي:

1- تم تنفيذ (5) صومعة بإجمالي طاقة تخزينية (300) الف طن.

2- تم تنفيذ (6) صومعة ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية (255) الف طن.

3- تم تنفيذ (11) صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية (615) الف طن.

4- تم تنفيذ عدد (22) صومعة معدنية في (17) محافظة بطاقة (60) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (1.320) مليون طن.

5- تم الانتهاء من إنشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.

6- تم تنفيذ (28) صومعة معدنية في (18) محافظة بطاقة تخزينية تتراوح بين (1000) إلى (40) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (600) ألف طن.

7- تم تنفيذ (3) صوامع معدنية في (3) محافظات بإجمالي سعات تخزينية 220 ألف طن.

8- تم تنفيذ (5) صوامع بالموانئ في (3) محافظات بإجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.