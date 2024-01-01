وحدة "لرعاية الأم والجنين" بمستشفى سوهاج الجامعى القديم بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفى الجامعى القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين فى حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليون جنيه.

وأضاف النعمانى أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب اليشرى، بدعم الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وموافقته على شراء جهاز ثلاثى الأبعاد للوحدة بتكلفة 1، 9 مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين فى شكل ثلاثى الأبعاد مما يساعد الطبيب على اكتشاف أصغر عيوب خلفية فى الجنين أو فى الجهاز التناسلى للمرأة، والذى يعد طفرة على مستوى الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

ومن جهته قال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، أن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وايضاً تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض، موضحاً أن الوحدة تتضمن جهاز ثنائى الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها إلى تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.

جدير بالذكر أن الوحدة يقوم بالإشراف عليها الدكتور احمد حسين، والدكتور محمد ابوالليل، وتعمل 4 أيام فى الأسبوع من الإثنين إلى الخميس، وتستقبل فى اليوم بمتوسط 40 حالة من الداخل و5 حالات من الخارج.