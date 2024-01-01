واثق الخطى يمشى ملكا.. 10 صفات للشخصية الواثقة الخالية من الاضطرابات النفسية

كتبت مروة محمود الياس

الثقة بالنفس مطلب يريده الجميع، فكلنا نريد أن نتمتع بثقة عالية بالنفس، واحترام قوي للذات وشعور بالمميزات وعدم الاهتزاز النفسي أثناء التجمعات والمعاملات المجتمعية. وذكر تقرير نشر في موقع quora أن الشخص الواثق في ذاته لابد وأن تتوفر به بعض الصفات النفسية والجسدية، تلك التي تؤكد تمتعه بدرجه عالية من الثقة بالنفس، فالكثيرين يدعون ثقتهم بأنفسهم ولكن في الحقيقة بعض العلامات تفضح اضطراب شخصيتهم و اهتزازهم.

يقول التقرير أن الشخص الواثق فى ذاته وفي قدراته ومهاراته يتسم ببعض العلامات منها:

الصبر أحد أهم العلامات، فهم لا يفقدون أعصابهم ولا يشعرون بالعصبية بشكل سريع

لا يخاف الشخص الواثق في نفسه من طلب المساعدة من الاخرين فهو على الدوام صريح معهم

يستمع كثيرا فهو مستمع جيد ومنتقي لكلماته لا يتكلم كثيرا

يحب اظهار التعاطف مع الاخرين فهو شخص يشعر بمشاعر الاخرين ولا ينفصل عنهم إلا بعد مساعدهم

عندما يتحدث مع الآخرين يستمع جيدا وبعدها يطرح أسئلته التي تكون ثابته وواضحة وثاقبة

عندما يخطئ الواثق في نفسه يعترف بخطئه ويتحمل مسؤوليته كامله

عندما ينجح ينسب الفضل لأصحابه، ولا ينسب الفضل لنفسه في شيء لم يقم به

لطيف وصبور على الآخرين خاصة ممن يعانون من مشكلات، أو يمرون بأوقات صعبة فهو داعم ويتحمل تقلباتهم

التحول أو التقلبات في الأحوال لا تخيفه بشدة، ولكن تجعله أكثر قوه وثبات وصبر

الاضطرابات النفسية بعيدة كل البعد عنه، وإذا عانى إحداها في فترة من الفترات يحدد مشكلته ويحاول علاجها دون أن يؤذي الآخرين