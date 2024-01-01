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هيئة التأمينات تبدأ اليوم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

الإثنين، 01 يناير 2024 05:00 ص
هيئة التأمينات تبدأ اليوم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم  الإثنين زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
 
على جانب اخر ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل ،ووفقا للقانون ، على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله، وعلى صاحب العمل إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
 
 






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