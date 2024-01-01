اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 10:26 م
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هيئة الإسعاف تسلم أمانات ومتعلقات لمصاب في حادث تقدر بـ250 ألف جنيه

الإثنين، 01 يناير 2024 09:48 م
هيئة الإسعاف تسلم أمانات ومتعلقات لمصاب في حادث تقدر بـ250 ألف جنيه تسليم الأمانات
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الإسعاف أن رجالها عثروا على ما يقرب من 250 الف جنية بحوزة أحد المصابين فى ليلة تأمين احتفالات رأس السنه الميلادية .
 
وأضافت : تلقينا بلاغا عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر وعلى الفور انتقلت فرق الاسعاف لتلبية الاستغاثة فور تلقيها، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظفا بواحدة من الجمعيات الخيرية، وكان يحمل مبلغا ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية فى حدود 250 ألف جنيه.
 
وتابعت هيئة الإسعاف: تمكنت الفرق الإسعافية من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وبعد ذلك قيامهم بالتواصل مع ذوي المصاب ومسؤولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.
 
ووجة الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف الشكر لكل من محمد أحمد البري، وأيمن أنور يوسف المسعفين الذين اغاثو المصاب .
 
تسليم الأمانات
تسليم الأمانات
 
 
 
 
  
 






الاسعاف

مدينة نصر

مصاب

حادث دراجة بخارية



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