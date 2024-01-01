هبطل السجائر وأكون انسان جديد.. نصائح للحفاظ على صحتك فى 2024

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أنه مع بداية العام الجديدة سنة 2024 يجب اتخاذ بعض القرارات الحاسمة في الحياة اليومية التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من الأمراض وتقوية بنيان الجسم.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، بعض التغيرات الصحية مع بدء العام الجديد، ومنها:

- تغيير نظامك الغذائي

ابتعد عن الأطعمة السريعة واللحوم المصنعة، وقلل من الملح والسكر والحلويات، وتناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الصحية كالمكسرات والبقوليات، فهي أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في الحصول علي صحة جيدة.

- شرب المياه

عليك شرب 8 أكواب من الماء يوميا وتناولها، فهي من الحيل الرائعة لتحسين وظائف الأمعاء، والحفاظ علي صحة العضلات، وتقوية المناعة، وتحد من الإصابة بالجفاف والشعور بالإرهاق، والتعب.

- ممارسة الرياضة

الاشتراك في الجيم أو في الصالات الرياضية، تعد من الحيل الجيدة التي تقوية بنيان الجسم، وتحميك من المضاعفات الصحية، وتقوية مناعتك وتنشط الدورة الدموية.

- الإقلاع عن التدخين

يجب اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، هذه العادة الغير صحية، المسببة بالعديد من المضاعفات الصحية، كالإصابة بسرطان الرئة، وزيادة فرص التعرض لأمراض القلب.

- تحديد موعد للنوم

نم مبكرًا واستيقظ مبكرًا وسوف تتحسن صحتك ، فهناك علاقة قوية بين النوم وتقوية الجهاز المناعي، لكن النوم المتأخر والاستيقاظ بعد العصر يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي، وقلة التركيز، ولذا من أهم القرارات التي يجب اتخاذها النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لصحة جيدة.