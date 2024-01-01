هآرتس: محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرا قضائيا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

وكالات

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي يخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.

وحذر أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية، قادة جيش الاحتلال من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش ومكتب المدعي العام بدءا بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، مشيرة إلى أن جلسة استماع ستعقد في وزارة الخارجية اليوم.

وكانت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي قالت يوم الجمعة الماضي إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع منذ بداية الحرب قبل حوالي 3 أشهر إلى أكثر من 21 ألف في حين زاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.