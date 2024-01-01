ننشر أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد زيادة سعر التذكرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام، بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي:

تعريفة الإشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن

الشهر (لمدة 30 يوم) عدد الرحلات 60 رحلة

مرحلة واحدة 165 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 230 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 330 جنيه

اربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيه

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم) عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 495 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 900 جنيه

اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.