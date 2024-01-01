نصائح هتحسن وظائف مخك وتقوى تركيزك وذاكرتك وانتباهك

كتبت مروة محمود الياس

الاهتمام بتعزيز وظائف المخ والدماغ من أهم الممارسات الصحية، التي يمكن من خلالها تعزيز قدراتك المخية كالتذكر والانتباه والبعد عن التشتت، وتعزيز حتى الحواس ووظائفه، هذا ما أكده تقرير نشر في brainandspine

تابع التقرير موضحًا أن هناك بعض الممارسات اليومية السهلة، التي يمكن أن نعزز بها قدرات دماغنا والتمتع بمهارات دماغية ومخية عالية تساعدنا في ممارسة أعمالنا دون مشكلات تتعلق بالنسيان، أو تشتت الانتباه أو عدم التذكر.

ومن أبرز هذه الممارسات الصحية:

الهدوء والتأمل فهذه الطريقة من أهم الطرق لتفريغ الدماغ، من العوامل المشتتة وإذا مارستها يوميًا ساعدتك على تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء المخ والدماغ وتحسن من عمل الذاكرة وبنيتها.

اهتم بزيارة الطبيب المختص إذا كنت تعاني من أي مشكلة في الدماغ مثل النسيان الشديد، مشكلات التذكر، ومشكلات ضعف الانتباه والتشتت

الراحة مهمة جدًا لإراحة المخ والدماغ وتعزيز وظائفهم، فصحة الدماغ تبدأ من أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم والتسلية أيضًا، دون الاستغراق في العمل وإغراق الدماغ بالمعلومات طوال الوقت.

نظامك الغذائي يتحكم بشكل كبير في صحة دماغك، لذلك عليك الاهتمام بالطعام الصحي غير الغني بالدهون ولا السكريات ولا كل المضرات الصحية.