نجل خطيب الأقصى الشهيد: الاحتلال باغته بقصف في غرفة الضيافة قبل الوضوء

كتب أحمد عرفة

قال محمد يوسف سلامة ابن خطيب الأقصى الشهيد يوسف سلامة ، إن كل مناطق قطاع غزة فقدت الأمن في ظل استهداف الاحتلال كل الأماكن، موضحا أن الاحتلال أبلغ مخيم البريج بالنزوح ولكن والدى أصر على البقاء في البيت.

وأضاف ابن خطيب الأقصى الشهيد يوسف سلامة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :" أثناء خروج والدي من الشقة لغرفة الضيافة للوضوء باغتته طائرات الاحتلال بالقصف المباشر، وتم قصف المنطقة المتواجد به ولم يقصف المنزل بالكامل وكان بجواره والدتى وشقيقتى، وخرجت إلى مصر للعلاج في مستشفى العريش ونوجه الشكر لمصر على تلك الخطوة".

وتابع محمد يوسف سلامة :"والدي نعاه شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وهو يعشق مصر ويعشق الأزهر ويشيد دائما بجهودها ".

وقال ابن خطيب الأقصى الشهيد يوسف سلامة، :"سنة 1999- 2000 قررت مصر عمل سجاد لفرش المسجد الأقصى المبارك وحملنا السجاد على الأعناق وفرشناه بأيدنا والفرش الموجود في الأقصى سجاد مصري خالص وكان هذا إصرار من الوالد أم يتم فرش الأقصى بسجاد مصري".