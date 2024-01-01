نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى القنطرة

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الواحد، ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة"، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، وممثلو الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ودار الهندسة، ومديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، وممثلي مرافق الإسعاف، والكهرباء، والغاز، والبريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ 100٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الطرق والرصف بمبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 12 مشروع من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول 65 كم وعرض 8 متر وطرق فرعية داخلية، تثبيت تربة بطول ٦٥ كم وعرض 6 متر، تم مناقشتها ونسب تنفيذها، حيث تم الانتهاء من 2 مشروع وجاري استكمال الأعمال بقريتي جلبانة والأبطال بالطرق الداخلية، وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت 100٪، وأيضًا تم مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة.