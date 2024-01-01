نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمقر الجامعة بالعبور

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، رافقه الدكتور حازم عليوه القائم بعمل المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور تامر سمير على حسن سير العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد الأساتذة للرد على تساؤلات واستفسارات للطلاب أن وجدت، والأطباء بالإدارة الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجولة تأتى فى إطار الاطمئنان بتوافر كافة سبل الراحة والرعاية بتواجد بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأضاف الدكتور تامر سمير، أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها من أول شهر يناير الجارى حتى نهاية الشهر، مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات.