اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمقر الجامعة بالعبور

الإثنين، 01 يناير 2024 05:10 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمقر الجامعة بالعبور جانب من الزيارة والتفقد
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، رافقه الدكتور حازم عليوه القائم بعمل المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور.

 

وخلال الجولة اطمأن الدكتور تامر سمير على حسن سير العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد الأساتذة للرد على تساؤلات واستفسارات للطلاب أن وجدت، والأطباء بالإدارة الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجولة تأتى فى إطار الاطمئنان بتوافر كافة سبل الراحة والرعاية بتواجد بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

 

وأضاف الدكتور تامر سمير، أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها من أول شهر يناير الجارى حتى نهاية الشهر، مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات.

 







اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

نائب رئيس جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسي الأول

الفصل الدراسي الاول

امتحانات

اخبار محافظة القليوبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة