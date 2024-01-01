نائب رئيس جامعة القناة يواصل جولاته داخل لجان الامتحانات

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب جولات تفقدية داخل اللجان الامتحانية بالكليات، اطمأن خلالها على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

بدأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية التربية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الرابعة بجميع الشعب امتحان مقرر ثقافي، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين 1078 طالب وطالبة.

وتسير الامتحانات بكلية التربية بإشراف عام الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن التربية توجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى كلية الطب البيطري حيث يؤدي 301 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة برنامج عام امتحان مادة فيرولوجي، بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبكلية التجارة وافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دخول اللجان الامتحانية بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وكثافة الشبورة الصباحية، التي أدت إلى تعطيل المواصلات بشكل نهائي، حيث أدى طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة شعبة اللغة العربية، وعددهم 1321 في ثلاثة مباني، مبنى 1 و2 و مبنى الدكتور هاني السعيد، تأتي العملية الامتحانية داخل لجان كلية التجارة بإشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية، والدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتشهد الامتحانات حالة من الهدوء خلال نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024 ، بكليات جامعة جامعة قناة السويس، وسط تواجد مستمر من عمداء الكليات ووكلائها، حيث يؤدي الامتحانات نحو 43 ألف طالب وطالبة، بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات والجداول المُعلنة بالكليات، جاء ذلك وفق البيان الصادر من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حول سير العملية الامتحانية .