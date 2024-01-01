اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 04:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة أمريكية تتساءل: كم بريئا يجب قتله فى غزة قبل أن يوقف بايدن النار؟

الإثنين، 01 يناير 2024 12:02 ص
نائبة أمريكية تتساءل: كم بريئا يجب قتله فى غزة قبل أن يوقف بايدن النار؟ الكونجرس وبايدن
أ ش أ

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طرحت كوري بوش، النائبة الديمقراطية الأمريكية التي تمثل ولاية ميسوري، تساؤلا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول عدد الأبرياء الذي يجب أن يموتوا لتطلب واشنطن وقف إطلاق النار في غزة.

وغردت بوش قائلة على حسابها على منصة إكس: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل أمرين متناقضين دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي، ثم تجاوز الكونجرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي".

وأضافت متسائلة في تغريدتها قائلة: "كم من الأبرياء يجب أن يموتوا قبل أن يطالب بايدن بوقف إطلاق النار؟".

وانضمت بوش إلى عدد من الديمقراطيين الذين ينتقدون إدارة بايدن لتجاوزها مراجعة الكونجرس في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

 







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