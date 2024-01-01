ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا كبيرا وتداول 145 ألف طن

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندري ة نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 31 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1635 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.