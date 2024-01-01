موجات تسونامى تصل ساحل اليابان ودعوات للإخلاء فوراً.. فيديو

بعدما أصدرت اليابان، اليوم الاثنين، تحذيرات من حدوث تسونامي بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت المناطق الغربية، وثقت مشاهد وصول موجات تسونامي على طول ساحل غرب اليابان، وسط دعوات للإخلاء فوراً.
وأعلنت الأرصاد اليابانية أن أولى موجات المد تسونامي تضرب السواحل الغربية، فيما دعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى إخلائها بعد زلزال بقوة 7.4 درجة.
وبحسب موقع العربية، بينت مقاطع مصورة أخرى بانتقال موجات تسونامي عبر الممرات المائية في محافظة إيشيكاوا.
地震の影響で川が洗濯機の中のようになってしまっている映像。pic.twitter.com/zRCehnX7WY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫— まる (@tanakamaru1999) January 1, 2024
وأظهر مقطع فيديو مصور، تأثير الزلزال على نهر وسط إحدى المدن اليابانية، حيث بدا وهو يهتز بشكل عنيف.
فيما حذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وحثت السكان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.
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