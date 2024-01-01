موجات تسونامى تصل ساحل اليابان ودعوات للإخلاء فوراً.. فيديو

وكالات

بعدما أصدرت اليابان، اليوم الاثنين، تحذيرات من حدوث تسونامي بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت المناطق الغربية، وثقت مشاهد وصول موجات تسونامي على طول ساحل غرب اليابان، وسط دعوات للإخلاء فوراً.

وأعلنت الأرصاد اليابانية أن أولى موجات المد تسونامي تضرب السواحل الغربية، فيما دعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى إخلائها بعد زلزال بقوة 7.4 درجة.

وبحسب موقع العربية، بينت مقاطع مصورة أخرى بانتقال موجات تسونامي عبر الممرات المائية في محافظة إيشيكاوا.

وأظهر مقطع فيديو مصور، تأثير الزلزال على نهر وسط إحدى المدن اليابانية، حيث بدا وهو يهتز بشكل عنيف.

فيما حذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وحثت السكان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.