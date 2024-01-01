منظمات دولية تتهم إسرائيل باستخدام تجويع الفلسطينيين كأداة للحرب

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على الكارثة الإنسانية فى غزة، وقالت إن نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة فى خطر المجاعة، بينما قال 90% من الغزاويين إنهم يمضون يوما كاملا عادة بدون طعام، بحسب ما جاء فى تقرير مؤخرا للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن عارف حسين، خبير الاقتصاد الرئيسى فى برنامج الغذاء العالمى إن الكارثة الإنسانية فى غزة من بين أسوأ ما شهده على الإطلاق، موضحا أن القطاع ينطبق عليه المعيار الأول على الأقل من المجاعة حيث يواجه 20% من السكن النقص الشديد للغذاء.

وأضاف حسين أنه كان يقوم بعمله على مدار 20 عاما، وتعامل مع الصراعات فى اليمن وجنوب السودان وشمال شرق نيجريا وإثيوبيا ، لكنه لم يشهد شيئا مثل هذا من قبل من حيث حجم المأساة ونطاقةه، وأيضا الوتيرة التي حدثت بها.

وزعم متحدث باسم حكومة نتنياهو أن إسرائيل لم تقف فى طريق المساعدات الإنسانية ملقيا اللوم على حركة حماس التي تحكم القطاع، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وكان فيليب لازارينى، رئيس منظمة الأونروا، قد قال إنه رأى مؤخرا الغزاويين الجوعى اليائسين يوقفون شاحنات المساعدات فى رفح ويحاولون الوصول إلى إمدادات الطعام. من جانبها، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل بالعقاب الجماعى للمدنيين فى غزة، واستخدام تجويع المدنيين كأداة للحرب، وهما جريمتا حرب محتملتان.

وقال عمر شاكر، مدير قسم فلسطين وإسرائيل بالمنظمة الأمريكية، إنه على مدار أكثر من شهرين كانت الدولة العبرية تحرم سكان غزة من الغذاء والماء، وهى السياسية التى أطلقها أو أيدها مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، وتعكس عزما لتجويع المدنيين كأداة للحرب. ودعا شاكر قادة العالم لانتقاد جريمة الحرب البغيضة هذه التي لها آثار مدمرة على سكان غزة.