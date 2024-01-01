ملعب جولف فى جنوب أفريقيا يعتبر الأكثر خطورة فى العالم.. اعرف السبب "صور"

كتبت ريهام عبد الله

لفت ملعب "سكوكوزا" للجولف في منتزه "كروجر" الوطنى بجنوب افريقيا، الانتباه له، وتم وصفه بأنه الملعب الأكثر وحشية في العالم، إذ يجب أن تتحلى بالحرص الشديد خلال التواجد بهذا الملعب، لأنه من الممكن أثناء الاستمتاع بلعبة الجولف أن تصطدم بالحيوانات المفترسة، مثل الأسود، والفيلة، وأفراس النهر، وغيرها.

ومن جهته، قال جان روسو، وهو مشرف ملعب وقائد نادي "سكوكوزا" للجولف: "نحن في حديقة وطنية، ونريد أن نُبقي الأمر طبيعيًا قدر الإمكان حتى تتمكن الحيوانات من التجول بحرّية في بيئتها.. هذه التجربة التي نريد منحها للناس.. لدينا كل شيء في ملعب الغولف هذا"، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.



أسد عند نقطة الانطلاق فى الملعب

وسلامة الموظفين واللاعبين في ملعب الجولف، بمثابة "أولوية قصوى"، وتبدأ الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق المباراة الأولى، إذ يغامر فريق روسو كلّ صباح بالخروج في رحلة يومية حول الملعب الذي يتكونّ من تسع حفر، ليتحققون، من وجود أي حيوانات، أو أضرار تحدث ليلًا، سواء كان ذلك جثة أو أغصان مكسورة خلفتها الفيلة، أو ثقوب حفرتها الخنازير، وإذا وجد الفريق أن الملعب غير آمن، يُمنع لاعبي الجولف من دخوله.



بعض الأسود فى المسار

وأحيانا يلجأ العاملون، لإغلاق بعض حفر الجولف في حال رُصدت حيوانات خطرة قريبة منها، وقال روسو، إنه لم تقع أي "حوادث" كبيرة حتى الآن، وهو واثق أن الأمر سيستمر كذلك طالما ظلّ لاعبو الجولف على وعي بالبيئة الفريدة التي يلعبون فيها. وأضاف: "يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كان هناك أسد في الممر، فسوف يهاجمك.. لكن الأمر ليس كذلك.. لقد رآك وشمّ رائحتك قبل وقت طويل من رؤيتك، لذلك سيحاول الابتعاد عن طريقك أولاً".



حيوانات مفترسة فى ملعب الجولف

ورغم أن الملعب يحتضن الكثير من الحيوانات، إلا أن حيوانات الجاموس يجب مراقبتها على وجه التحديد، وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.. طاردتني عدة مرات في عربة الجولف، ونحن بالتأكيد نراقبها أكثر قليلاً"، وكشف روسو، أن الأسود تتسبب في أضرار طفيفة نسبيًا في المسار مقارنة بالحيوانات الأخرى.

وتبلغ تكلفة الجولة التي تتكونّ من تسع حفر للأعضاء حوالى 4 دولارات، بينما يمكن لغير الأعضاء والزوار الأجانب ممارسة الجولف في مقابل 16 دولارًا.