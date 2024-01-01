مقاعد ومظلات لكبار السن فى مكتب بريد نبروه بعد تعليمات محافظ الدقهلية

انتهى مكتب بريد نبروة بمحافظة الدقهلية، من تنفيذ مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين على مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات فى سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه والأستاذ أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية الأسبوع الماضى بمركز ومدينة نبروه اثناء تفقد الحملة الميكانيكية حيث لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين على الأقدام بدون أى مقاعد انتظار أو مظلات.

وفى هذا السياق كان" مختار" قد وجه بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن والمقرره أيام 1 و2 من كل شهر.

وأشار "مختار" إلى أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل على توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم، وتأدية الخدمة لهم على اكمل وجه فى جميع القطاعات، مؤكدا العمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم فى كافة القطاعات.

وفى ذات السياق أوضح مدير عام بريد شمال الدقهلية أنه تم اليوم متابعة أعمال صرف المعاشات بجميع مراكز ومدن المحافظة مشيرا أنه تم تفقد المكاتب فى المراكز والمدن وقال إن العمل فى صرف المعاشات يسير بشكل منتظم، وهناك سهوله لصرف المعاشات، وجميع ماكينات الصرف atm يوجد بها مبالغ تكفى وفى هذا الصدد وجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه ومتابعتة المستمرة لأعمال وانشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.