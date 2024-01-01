اليوم السابع
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معدلات استهلاك البوتاجاز تحافظ على مستواها عند 266.6 ألف طن سبتمبر الماضى

الإثنين، 01 يناير 2024 05:32 م
معدلات استهلاك البوتاجاز تحافظ على مستواها عند 266.6 ألف طن سبتمبر الماضى بوتاجاز - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات استهلاك البوتاجاز حققت ثباتا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث حافظت معدلات الاستهلاك على مستواها عند 266.6 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، وهو نفس مستوى الاستهلاك فى نفس الشهر من العام الماضى 2022.

 

وأوضحت بيانات الجهاز، أن معدلات الاستيراد من البوتاجاز سجلت تراجع هامشى، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 128.2 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كان نحو 129 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 112 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 153 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 41 ألف طن.

 

وتراجع مستوى استيراد البوتاجاز فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الاستيراد نحو 83 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، بينما كانت نحو 103 ألف طن فى شهر أغسطس من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو 20 ألف طن، وبلغت معدلات الاستهلاك بلغت نحو 274 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 272 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو ألفى طن، أما على مستوى الإنتاج فقد بلغ الإجمالى نحو 142 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 154 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع طفيف بلغ 12 ألف طن.







معدلات الاستهلاك

استهلاك البوتاجاز

اخبار الاقتصاد




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