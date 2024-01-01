وأوضحت وسائل إعلام محلية اليوم أن العديد من شباب منطقة "كيكولا" فى مقاطعة كاتنجا العليا خرجوا للتظاهر الليلة الماضية في شوارع المنطقة احتجاجا على إعلان فوز تشيسكيدى وخسارة مرشحهم مويس كاتومبى.

وأضافت أن المتظاهرين أشعلوا النار في إطارات السيارات وقطعوا الطرق الرئيسية في المنطقة فيما توجهت قوات الأمن إلى هذه المنطقة لاستعادة النظام.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أمس إعلان فوز تشيسكيدي بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي انطلقت في 20 ديسمبر الماضي بنسبة 73.34% من أصوات الناخبين، فيما حل منافسه مويس كاتومبي في المركز الثاني بنسبة 18.08% من الأصوات.

ووفقا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مرتفعة وبلغت 43%.

ومن المقرر أن يؤدي تشيسكيدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات يوم 20 يناير الجاري.