مطار العريش يستقبل 360 طائرة نقلت مساعدات دولية لغزة منذ 12 أكتوبر الماضى

العريش ـ محمد حسين

ارتفع إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش بشمال سيناء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 360 طائرة، بعد ان شهد المطار خلال الساعات الماضية استقبال 3 طائرات من فرنسا والإمارات.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر 2023، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا، كينيا، المانيا، الأرجنتين، سنغافورا، أمريكا، كازاخستان.