مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 5 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة “تاكسي”، على طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول 3 جثث ومصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بطريق " الخارجة- باريس" بالقرب من قرية "الجزائر" أسفر عن وفاة كل من سجود محمد ربيع، 6 سنوات، محمد ربيع سيد فرغلي، 30 سنة، سعد قدري عبد السلام، 50 سنة، و أصيب كل من ربيع سيد فرغلي، 63 سنة، رحاب سعد قدري، 30 سنة، فرح محمد ربيع، 10 سنوات، رنا محمد ربيع، 4 سنوات، سليم جبالي حلق، 70 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثث المتوفيين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.