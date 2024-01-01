اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 04:28 م
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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

الإثنين، 01 يناير 2024 04:24 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان حادث سيارة نقل أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم، الإثنين، شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة اثنين آخرين.
 
وتبين أن المصاب الأول، يدعى "ياسر عبد الراضى أحمد، 53 سنة وأشرف محمود عبد العال، 45 سنة"، أصيبا بكسر فى قاع الجمجمة، وتم نقلهما إلى مستشفى النيل، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم استكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.






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