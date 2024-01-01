مصرع شخصين إثر حادث تصادم فى الفيوم

لقى شخصين مصرعهما، فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل، وأخرى ملاكى، بطريق بحيرة قارون السياحى، بمحافظة الفيوم، وأم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بطريق بحيرة قارون السياحى، ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع عند ملف جزيرة البط، وجود جثتين لكلا من أسماء إبرام جمال جرجس 20 سنة ومكرم إميل أكرم 21 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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