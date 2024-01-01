مصرع شخصين إثر حادث تصادم فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى شخصين مصرعهما، فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل، وأخرى ملاكى، بطريق بحيرة قارون السياحى، بمحافظة الفيوم، وأم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.