اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 01 يناير 2024 02:07 م
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق شلشلمون نطاق مركز منيا القمح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق شلشلمون منيا القمح مما أسفر عن مصرع" زياد ع س" 20 عاما مقيم قرية تلبانة،  دائرة منيا القمح

وإصابة" محمود م م " 17 عاما مقيم الأعراس بكدمات بالجسم وكسر بالقدم اليمنى، و" صلاح م ص " 17 عاما مقيم النعامنة، مصابا بكسر بالقدمين،و" عمرو ش إ" 16 عاما مقيم تلبانة مصابا بكسور بالقدمين،

وجرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 







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