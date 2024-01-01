وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول؛ ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 شخصًا، بينهم سيدة، واستدعت آخرين، في بلدة "قطنة" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن السيدة جرى اعتقالها للضغط على أولادها لتسليم أنفسهم، وسلمت قوات الاحتلال آخرين بلاغات لمُراجعة مُخابراتها.

واعتقلت قوات الاحتلال شخصين من "نابلس" شمال الضفة، وشخصين من محافظة "رام الله والبيرة"، ومقدسيًا من حي وادي الجوز القريب من الأقصى، وشابين من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، كما جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من محافظة "طولكرم" المضطربة والتي تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال للقضاء على كتائب المقاومة المنتشرة بها.