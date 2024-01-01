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مستشار الرئيس الفلسطينى: الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

الإثنين، 01 يناير 2024 05:25 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر مستشار الرئيس الفلسطيني
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر، مشددًا على وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن التهجير يعنى اغتيال القضية الوطنية الفلسطينية. 
 
وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داليا نجاتى: "نرفض كل أشكال التهجير القسري للمواطنين وإخراج المواطنين من بيوتهم أو إجبار أى مواطن فلسطينى على ترك وطنه تحت أى ظرف أو بأى مبرر". 
 
وتابع: "سنجرى اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين، والأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطينى هو إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. 
 
وواصل: "أى حديث فى هذا الموضوع من أى طرف من الأطراف مرفوض جملة وتفصيلا لن نتعامل معه ولن نسلم به فهو يفتقر إلى الشرعية والقانونية والأخلاقية وندعو دول المنطقة إلى عدم التعامل مع توني بلير أو أى شخص آخر فى هذا الموضوع". 
 







مستشار الرئيس الفلسطيني

ملف تهجير الفلسطينيين

غزة

خط أحمر




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