مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل قصف إسرائيل على حلب السورية

وكالات

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، الأحد، أن طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز "إف -16" نفذتا هجوما صاروخيا انطلاقا من البحر المتوسط، في محيط مدينة حلب السورية.

وقال كوليت في إفادة صحفية، إنه "من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، يوم 30 ديسمبر، شنت مقاتلتان من طراز إف -16 تابعتان لسلاح الجوي الإسرائيلي، هجوما بستة صواريخ كروز في محيط مدينة حلب، انطلاقا من البحر المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري".

من جهة أخرى، ذكر كوليت أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قيام طائرة إرهابية مسيرة بإسقاط عبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة اللاذقية السورية".

وأشار كوليت إلى أنه تم تسجيل سبع هجمات على مواقع تابعة للقوات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنتها جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (الإرهابيين وكلاهما محظور في روسيا) في محافظات حلب واللاذقية وإدلب.