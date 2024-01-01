مدارس حقلية وحقول إرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية فى الشرقية.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية والتي قامت بتنظيم العديد من الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والأيام الحقلية وأيام الحصاد والندوات الإرشادية لتعريف المزارعين والمهندسين الزراعيين والمزارعين بأحدث أساليب الزراعة الحديثة للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية حيث تم زراعة 750 حقل إرشادي وتجميعه على مساحة 2182 فدان بمختلف مراكز ومدن المحافظة كالآتي: زراعة 350 حقل ارشادي بالأراضي القديمة (حقول فردية) ، زراعة 20 حقل بالأراضى القديمة ( تجميعات ).

وزراعة 38 حقل على مساحة 141 فدان حقول فردية وتجميعات أراضى جديدة، و حقول إرشادية داخل 53 مزرعة سمكية علي مساحة 261 فدان، و 39 من الحقول فردية على أراضى ملحية.

وزراعة 46 حقل ارشادى بمحصول القمح بمراكز( الزقازيق – ابو حماد – ههيا – ديرب نجم – كفر صقر – فاقوس ) تابعين لمشروع دعم مزارعى اصحاب الحيازات الصغيرة ( الايكاردا )

و زراعة 2295 فدان فى 198 تجميعه بمراكز ( ههيا – ابو حماد – فاقوس – اولاد صقر- كفر صقر - الحسينية – منيا القمح – الزقازيق – ديرب نجم – الابراهيمية – القنايات ) تابعين لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الانشطة الزراعية.

وزراعة التجميعات الارشادية علي مساحة 30 فدان بمحصول القمح بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – الابراهيمية – ديرب نجم – ههيا – ابو حماد ) كل تجميعه علي مساحة 5 أفدنه تابعين لمشروع مياة دلتا النيل (G I Z).

وتوزيع تقاوى الحقول الارشادية خدمة ارشادية مجاناً للمزارعين وعلى ان يلتزم المزارع اتباع التوصيات الفنية للمحصول خلال مراحل عمر المحصول وحتى الحصاد اما مشروع ترشيد استخدام المياة ويتم التسوية بالليزر فقط خدمة ارشادية مجاناً للمزارعين بالاضافة الى عدد 2 تجميعة كل تجميعة 5 فدان فقط تم توزيع تقاوى خدمة ارشادية مجانية 45 كيلو للفدان.

وتوزيع تقاوى قمح خدمة ارشادية بواقع 45 كيلو للفدان،توزيع تقاوى قمح خدمة ارشادية بواقع 60 كيلو للفدان للأراضى الملحية والرملية والسمكية.

وتنفيذ ندوات إرشادية موسعة بداية من شهر أكتوبر 2023 عن محصول القمح وتنفيذ أيام حقل ومدارس حقلية وندوات حقلية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية للمحصول خلال مراحل عمر المحصول من قبل موسم الزراعة واعداد الارض وحتى الحصاد وما بعد الحصاد حتى التخزين والتوريد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بتنظيم العديد من الزيارات الحقلية للمرشدين الزراعيين لمتابعة مراحل نمو المحصول والإجابة على استفسارات المزارعين وحل مشاكلهم وتوصيل التوصيات الفنية لهم بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية عن التنمية الريفيه ودور المرأة فى المجتمع الريفى وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية لعمل مشاريع تناسب المزارعين وكذلك تنظيم ندوات إرشادية عن الاستزراع السمكى فى حقول الأرز.